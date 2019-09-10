Фильм Шукшина "Калина красная" отреставрировали и выпустят в прокат

"Искусство кино" и "Мосфильм" 3 октября выпустят в повторный прокат легендарную картину Василия Шукшина "Калина красная", сообщает журнал "Искусство и кино".

Новую жизнь одна из лучших работ Василия Шукшина в качестве режиссера получила в честь 90-летнего юбилея со дня его рождения.

По сюжету фильма вышедший на свободу вор рецидивист отправляется в деревню к подруге по переписке. Жизнь в деревне круто меняет героя, он становится частью мира любви, простых человеческих отношений и искренности, однако бывшие криминальные дружки не дают ему забыть прошлое.

Фильм "Калина красная" стал настоящим прорывом в отечественном кинематографе. На VII Всесоюзном кинофестивале в Баку в апреле 1974 года картина получила главный приз – первый случай в практике проведения отечественных кинофорумов. 62,5 миллиона зрителей. С годами лента обрела статус одного из лучших отечественных фильмов всех времен.

Отметим, что "Калину красную" уже реставрировали в 2014 году на студии "Мосфильм" к 40-летию с момента выхода.