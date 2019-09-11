Авария на перекрестке в Барнауле усложнила движение всех видов транспорта

Очевидцы рассказали о столкновении трамвая и легкового автомобиля в сообществе Barnaul22.
Инцидент произошел на пересечении улицы Юрина и Северо-Западной.
Движение трамваев по Северо-Западной в сторону проспекта Ленина остановилось полностью.
ДТП также затруднило движение автомобильного транспорта. Разъехаться на перекрестке стало сложнее.
В комментариях пользователи заметили, что из-за проблем с проездом многие опоздали на работу.
Комментарии
Из-за одного-двух торопыг, пол-города опаздывали на работу...
Вы это скажите водителю трамвая
Не спеши.
походу водиле крузака было просто в падлу пропустить красненького , а ведь должен был
Не пойму это перекресток или место разворота?
Сегодня по дороге на работу видел три аварии, восьми ещё не было.