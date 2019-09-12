Определены участники конкурса "СуперОбжора 2019"

15 сентября 2019 года в Парке спорта в рамках городского масштабного фестиваля "Парк гриль" самые быстрые и самые ненасытные поборются за обладание главным призом первого открытого чемпионата по скоростному поеданию "СуперОбжора 2019". В редакцию "НАШЕ Радио Барнаул" поступило более ста заявок от желающих принять участие в конкурсе. Из них отобрано 20 участников. Полный список будет опубликован сегодня, 12 сентября, в официальной группе радиостанции в соцсети "ВКонтакте".

В четырех этапах участникам будут предложены сочные, вкусные хот-доги и бургеры. Победитель каждого этапа попадет в финал, где придется посоревноваться в скоростном поедании пельменей. Награда – велосипед. Финалисты конкурса тоже не останутся без подарков, каждому вручат сертификаты в сеть ресторанов "Грильница", брендированные кружки от "НАШЕГО Радио Барнаул" и коробка мороженого.

Продукция для конкурса предоставлена генеральным партнером мероприятия – фирменной сетью магазинов "Вкусная жизнь".

Партнеры мероприятия: фирменный магазин "Дом меда", сеть магазинов морепродуктов "Океан".

Возрастное ограничение: 18+.