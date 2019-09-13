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Лучшие из лучших: девять алтайских студентов получили стипендии от Фонда Мельниченко

, ИА "Амител"
Сертификаты им лично вручил исполнительный директор фонда Александр Чередник

Фото предоставлено пресс-службой СГК

Восемь тысяч рублей каждый месяц в течение всего учебного года будут получать девять студентов Алтайского политехнического университета от Фонда Андрея Мельниченко. Все они – первые выпускники Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова", который фонд создал на базе политеха два года назад. Поздравить ребят пришли исполнительный директор фонда Александр Чередник, министр образования региона Максим Костенко, ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Поддержка одаренных детей

Первый выпуск оказался удачным, все выпускники показали высокие баллы по ЕГЭ и выдающиеся способности в естественных науках, отметил Александр Чередник. Из 22 учащихся центра в высшие учебные заведения на бюджет были зачислены почти все, девять из них – в АлтГТУ. Остальные – в разные вузы Сибири (в Томске, Красноярске, Новосибирске). А кому-то удалось даже поступить в московские университеты: от МГУ до "Бауманки".

В среду, 11 сентября, в АлтГТУ собрали как раз тех первокурсников, кто решил получать высшее образование в регионе.

"Вы сделали правильный выбор – остались в стенах родного университета. И мы будем это всесторонне поддерживать. К сожалению, сейчас действует принцип насоса: из провинции все умные головы утекают сначала в крупные региональные центры – Омск, Новосибирск, дальше Москва и Питер, а там еще дальше. Мы не очень в этом заинтересованы. Считаем, что надо наводить порядок в своем регионе, и делать это должна интеллектуальная элита", – подчеркнул Александр Чередник.

По его словам, фонд сейчас формирует сообщество выпускников, где каждый сможет и помочь, и получить помощь, найти друзей и поддержку в реализации новых идей.

Министр науки и образования региона Максим Костенко добавил, что эти ребята не просто остались в регионе, что важнее – они уже поняли, чего хотят достичь, имеют цели.

"Вы – то поколение, на которое мы надеемся и всячески будем поддерживать. Было бы замечательно, если бы вы со временем тоже захотели поделиться своим опытом, преемственность нам сегодня тоже очень нужна", – сказал министр.

Он поблагодарил Фонд Мельниченко за поддержку не только материальную, но и за новаторство, за помощь в перезагрузке системы образования в регионе. По словам министра, такие образовательные технологии позволяют школьнику достичь высоких результатов, получить поддержу и научиться работать в команде.

Кстати, у фонда есть еще одна стипендиальная программа – федеральная: 30 тысяч рублей получают ребята за особые достижения. Двое таких стипендиатов из Алтайского края (барнаулец Данил Сивцов и бийчанин Валерий Сыпин).

Конечно, главная задача фонда, чтобы одаренные дети оставались в крае и хотя бы часть из них пришла работать в группу компаний Андрея Мельниченко. Это "Еврохим", "Сибирская угольная энергетическая компания", "Сибирская генерирующая компания".  СГК – одна из крупнейших компаний Алтайского края.

"На рынке труда есть дефицит, особенно в нашей отрасли. На алтайской земле вы точно будете востребованы", – сказал получателям стипендии заместитель генерального директора, директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Больше чем школа

Стипендии получили выпускники центра "Наследники Ползунова" Данил Баев, Никита Воронин, Ульяна Галанина, Виктория Горчакова, Эдуард Хомутов, Инна Куприянова, Иван Олимпиев, Денис Сусоев, Илья Кнышов. Им выдали сертификаты на выплаты в ближайшие полгода. Если закончат первый семестр только на пятерки или с небольшим количеством четверок, то стипендия продлится еще на полгода, если будет тройка – сократится в два раза. При наличии "хвостов" выплаты прекратятся. Фонд заинтересован в хорошей учебе своих подопечных.

Первокурсники рассказывают, что центр "Наследники Ползунова" по многим направлениям дал им даже больше знаний, чем школа. Например, по химии. Если в школе в неделю был всего один урок, то в центре давали знания не просто на голову выше школьной программы, но и на уровне второго-третьего курсов вуза. Некоторые технологии в центре даже более современны, чем в политехе.

"О центре я узнала случайно, но благодаря ему пополнила свой багаж знаний намного больше, чем это получилось бы в школе. Обширнее, глубже, с другими подходами. Благодаря этому я хорошо сдала экзамены и поступила в университет бесплатно", – рассказала студент первого курса энергетического факультета АлтГТУ Ульяна Галанина.

Энергетику она выбрала, как активно развивающуюся сферу, где сможет найти работу после окончания вуза, и потому что ей этим интересно заниматься.

Еще одна выпускница центра и студентка политеха Виктория Горчакова выбрала строительное направление. Она намерена стать специалистом в сфере проектирования автомобильных дорог.

"Чтобы поступить в центр, надо сдать тесты, пройти собеседование. Меня взяли как одаренного ученика только по рекомендации моего учителя математики. За что ему большое спасибо, теперь я знаю более сложные, чем в школьной программе, математические методы. Это помогло при поступлении. А вообще я очень люблю черчение, у нас это называется инженерная компьютерная графика. Поэтому и выбрала строительную сферу", – рассказала стипендиатка.

Александр Чередник подтвердил, что отбор в центр действительно жесткий, потому что Фонд Андрея Мельниченко заинтересован в поддержке талантливых школьников.

Зато тех, кто стал членом этой команды, впереди ждет много интересного. Ребята углубленно изучают математику, физику, химию и, конечно, современные технологии. Недавно в барнаульском центре установили оборудование для конференц-связи нового уровня, какого еще не было в России. Педагоги и ученики из разных городов смогут не просто видеть друг друга, но и пользоваться одной интерактивной доской. Скоро такие возможности будут в филиалах центра в Рубцовске и Бийске.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.09.2019 08:05
- гость -

Андрей Игоревич не только дает свет и тепло нашим домам, но даже поддерживает молодые таланты. Целых 72 тысячи рублей готов платить! Вы хоть представляете как это тяжело олигарху с состоянием 14.2 billion USD ? Теперь вам должно быть стыдно ругать его не очень красивую яхту.

13.09.2019 08:34
- гость -

А знаете ли вы, что самая высокая конструкция из композитных материалов, сделанная человечеством - мачта яхты Андрея Игоревича. Она даже выше Биг-Бен в Лондоне. Вы должны гордиться, что столь достойный человек занялся ремонтом тепловых сетей в Барнауле.

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