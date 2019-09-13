Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян

Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от подоходного налога, сообщают "РИА Новости".

Профицит бюджета, по его мнению, позволяет точечно смягчать налоговую политику.

"К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений — <…> снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем", — сказал Костин на Московском финансовом форуме.

Глава банка предложил установить для физических лиц минимальный доход, который не будет облагаться налогом.

О необходимости поддержки малоимущих граждан говорил и Дмитрий Медведев. Проблему бедности он назвал "самой кричащей" в стране.