Шнобелевские премии вручили ученым в США

29-я церемония вручения Шнобелевской премии прошла в Гарвардском университете 12 сентября, сообщает ТАСС.

Награда вручается за сомнительные достижения в науке. Она была учреждена в 1991 году.

Премию в области медицины в этом году получил итальянец Сильвано Галлус. Он установил, что поедание пиццы может помочь справиться с некоторыми болезнями, но при условии, что пицца приготовлена в Италии.

В области химии награда досталась японским ученым, которые выяснили, что во рту пятилетнего ребенка за сутки вырабатывается около 1,5 литра слюны.

В экономике награду получили ученые из Турции. Они узнали, что купюрами, которые проще всего передают бактерий, являются американский доллар и румынский лей.

Изобретателя из Ирана наградили за сконструированное устройство для смены подгузников у детей.

Группа ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура получила награду за то, что пыталась выяснить, доставляют ли человеку щекотка и чесание приятные ощущения.