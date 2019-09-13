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Шнобелевские премии вручили ученым в США

, ИА "Амител"
Церемония вручения прошла в Гарвардском университете
Фото: Yandex

Фото: Yandex

29-я церемония вручения Шнобелевской премии прошла в Гарвардском университете 12 сентября, сообщает ТАСС.

Награда вручается за сомнительные достижения в науке. Она была учреждена в 1991 году.

Премию в области медицины в этом году получил итальянец Сильвано Галлус. Он установил, что поедание пиццы может помочь справиться с некоторыми болезнями, но при условии, что пицца приготовлена в Италии. 

В области химии награда досталась японским ученым, которые выяснили, что во рту пятилетнего ребенка за сутки вырабатывается около 1,5 литра слюны. 

В экономике награду получили ученые из Турции. Они узнали, что купюрами, которые проще всего передают бактерий, являются американский доллар и румынский лей. 

Изобретателя из Ирана наградили за сконструированное устройство для смены подгузников у детей. 

Группа ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура получила награду за то, что пыталась выяснить, доставляют ли человеку щекотка и чесание приятные ощущения.

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.09.2019 10:03
- гость -

Вот если бы туда Рогозина с роботом Федором пустили, то они бы там все без премий остались.

13.09.2019 10:41
Медведь-шатун

А, почему Сколково в номинации нет, непорядок...

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