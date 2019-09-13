Портрет экс-главы Бийска больше не следит за людьми в галерее градоначальников

Портрет Громогласовой в галерее портретов градоначальников Бийска / Фото: Сергей Кулыгин / biwork.ru

В бийской галерее градоначальников заменили портрет Лидии Громогласовой, которая руководила городом и была председателем местной думы, пишет "Бийский рабочий".

Первый портрет Громогласовой появился в галерее мэров в октябре 2018 года. Выполнен он был в технике "следящих картин" – под каким ракурсом не взгляни, будет казаться, что нарисованный человек внимательно наблюдает за вами. Работал над портретом барнаульский художник Андрей Аристов, как и над изображениями других градоначальников.

Однако, как пишет издание, тогда многие посчитали портрет неудачным и гипертрофированным. Спорным он показался и бывшей главе, ведь написан он был без ее ведома. Теперь старый портрет заменили на новый.