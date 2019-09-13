Возвращение рекламы пива и вина раскритиковали в Госдуме

Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) вернуть рекламу пива и вина противоречит направлению политики России в части оздоровления нации, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина.

Ранее начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин предложил вернуть рекламу вина и пива. По его мнению, пиво сегодня должно идти рядом с вином. "Ослабить запреты и ограничения по этому направлению", – поставил он цель на форуме "Пивоваренная отрасль – 20 лет вместе".

"Как можно рекламу вина и пива вернуть на рынок? Зачем? Ежегодно по причине пьянства и алкоголизма гибнет 500 тысяч человек. Мы хотим, чтобы было 800 тысяч?" – возмутился Говорин.

Он подчеркнул, что предложение представителя ФАС также противоречит и международным подходам.

"Эксперты Всемирной организации здравоохранения специально для России рекомендуют комплекс мер, направленных на снижение алкогольной угрозы. Это выражается не только в снижении количества потребляемого алкоголя, но и в сокращении времени и точек продаж алкоголя, и в запрете рекламы", – пояснил парламентарий.

Он также сообщил, что в то время, как алкогольное лобби продавливает свои интересы, в Госдуму поступает масса обращений с требованием запретить пивнушки в жилых домах.

"Чуть ли не возле детских садов предлагают продавать алкоголь. По три-четыре пивнушки в одном многоэтажном доме открываются. Это что вообще такое?" – недоумевает депутат от происходящего.

По мнению Говорина, предложение в корне противоречит проводимой в России политики народосбережения, оздоровления и всем стараниям по увеличению продолжительности жизни в стране.