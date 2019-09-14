В бизнес-зал барнаульского аэропорта перестанут пускать с золотой картой "Аэрофлота"

С 15 сентября "Аэрофлот" ограничит доступ в бизнес-зал аэропорта Барнаула для своих клиентов с золотыми картами, пишет ТАСС. Об этом авиакомпания сообщила в рассылке для участников программы "Аэрофлот Бонус" золотого уровня. Помимо барнаульского, в список попали еще 17 аэропортов.

"С 15 сентября 2019 года будут введены ограничения на доступ в бизнес-залы в аэропортах Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерова, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Саратова, Хабаровска и Якутска для участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус", – говорится в рассылке.

В "Аэрофлоте" также отметили, что пассажирам начислят по три тысячи миль в качестве компенсации.

15 августа авиакомпания ограничила для клиентов с золотыми картами доступ в аэропорты Архангельска и Магнитогорска. Теперь попасть в зал ожидания повышенного комфорта могут лишь участники программы "Аэрофлот Бонус" платинового уровня, а также пассажиры с билетами в бизнес-класс. Тогда компания объяснила эти изменения экономической целесообразностью.