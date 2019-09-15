Пациент купил стент, чтобы спасти конечность. Хирургов обвинили в мошенничестве

Два хирурга одной из больниц Нижегородской области стали фигурантами дела о мошенничестве с использованием служебного положения после того, как предложили пациенту самому приобрести стент для того, чтобы спасти конечность от ампутации.

Об этом случае сообщил преподаватель кафедры хирургии Сургутского государственного университета Константин Мазайшвили на своей странице в социальной сети Facebook.

Стент – это расходный материал, который вводится в кровеносный сосуд, чтобы избежать их сужения и обеспечить нормальное кровоснабжение конечности, к которой он ведет.

"К сожалению больница на тот момент стентами для периферийных артерий не располагала, — написал Мазайшвили. — Конечность была спасена, а пациент написал жалобу в соответствующие инстанции, и вот сейчас, спустя почти 4 года врачей внезапно задержали".

По его словам, 12 сентября хирургов задержали, а на следующий день суд постановил заключить их под стражу на два месяца, пока ведется следствие.

Хирург недоумевает, чем его коллеги могут быть опасны для общества, что их от него изолируют. Он напомнил, что одного из них трое несовершеннолетних детей, у другого – двое. Мазайшвили уверен, что они "не убегут ни от своих малолетних детей, ни от следствия".

"Врачи должны заниматься больными, а не сидеть в тюрьме с уголовниками и наркоманами", — заключил сотрудник Сургутского госуниверситета.