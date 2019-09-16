Алтайский край лидирует в премии National Geographic по оздоровительному отдыху в РФ

Портал "ТурСтат" проанализировал данные голосования премии National Geographic Traveler Awards 2019 по лучшим российским туристическим направлениям и регионам для отдыха и туризма по информации на 15 сентября 2019 года.

В номинации "Российский оздоровительный отдых" за Алтайский край отдали 45% голосов, за Краснодарский край – 20%, за Калининградскую область – 16%, за Ставропольский край – 15% и за Чувашскую Республику – 4% голосов.

Республика Татарстан лидирует в гастрономическом туризме по России, Красная Поляна – в горнолыжном отдыхе, Мурманская область и Краснодарский край – в приключенческом, Ленинградская и Тульская области – в экскурсионном, Чукотка и Калмыкия – в этнического, Забайкальский край и Приморье – в экологического отдыхе в России.

Голосование на сайте National Geographic Россия продлится до 12 октября.