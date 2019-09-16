Футбольные команды устроили массовую драку во время матча в Дагестане

На стадионе "Труд" в Махачкале между футбольными командами произошла драка, сообщает ТАСС.

"В драке участвовало около 40 человек, – говорится в сообщении республиканского МВД. – В отдел полиции доставлено пятеро предполагаемых зачинщиков. Один из участников потасовки госпитализирован". Отмечается, что следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. Также сообщается, что информация об инциденте носит "предварительный характер".

Драка между игроками футбольных клубов "УОР-Дагестан" и "Юность" произошла из-за конфликта, возникшего между двумя игроками команд.

Претензий со стороны игроков и тренеров нет. Решается вопрос об организации повторного матча.