Иностранного туриста смыло волной в Калининградской области

Турист из Латвии погиб во время сильного шторма в Зеленоградске Калининградской области, сообщает РИА "Новости".

49-летний мужчина с группой туристов прогуливался по молу, когда сильная волна унесла его в море.

Мужчина долгое время сопротивлялся стихии, но в какой-то момент потерял силы и утонул.

Его товарищ нашел веревку, привязал себя к молу и попытался спасти соотечественника, но вытащил его из воды уже мертвым.

Очевидица происшествия рассказала, что прибрежная зона не была оборудована спасательным снаряжением. Карета скорой помощи не смогла подъехать к молу, а спасатели прибыли на место происшествия без специального оборудования.