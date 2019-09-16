"Зевсу не нравится RAV4": фото автомобиля после удара молнии на новосибирской трассе

Молния ударила в автомобиль / Фото: vk.com/act54

Кроссовер Toyota RAV4 получил многочисленные повреждения после попадания молнии на трассе Барнаул – Новосибирск, сообщается в паблике "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

На кадрах видно, что молния попадает во внешнюю антенну автомобиля, который двигался по Бердскому шоссе. Хозяйка машины обратилась в "АСТ-54" для эвакуации и дальнейшего ремонта автомобиля в автосервисе.

"Сгорела антенна, разбилось стекло багажника, повреждены блоки управления, иммобилайзер, компьютер, а также не распознается ключ", – перечислили в автосервисе проблемы.

В комментариях припомнили бога из древнегреческой мифологии: "Зевсу просто не нравится RAV4", "Вступаешь в терки с Зевсом? Будь готов отвечать". Другие отметили, что после попадания молнии Toyota RAV4 превратится в автомобиль Tesla.