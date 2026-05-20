Сильные и успешные. Лицей № 52 в Барнауле приглашает учеников в новые кадетские классы
Можно выбрать одно из двух направлений: "Пожарно-спасательное дело" или "Тактическая медицина"
20 мая 2026, 11:00, ИА Амител
Сегодня образование — не только уроки и оценки, но и основа для формирования сильной личности, готовой к серьезным вызовам. Именно на такой подход делает ставку барнаульский лицей № 52, где стартовал набор на следующий учебный год. Школьникам здесь предлагают не только общеобразовательную программу, но и новые профильные направления — кадетские классы МЧС и военно-тактической медицины. Одной из главных особенностей лицея остается патриотическое воспитание, которое здесь считают частью повседневной жизни.
Учеба и характер
В лицее № 52 патриотизм рассматривают не как формальное слово, а как основу воспитательной работы. Здесь проходят акции "Белые журавли" и "Свеча памяти", которые объединяют школьников, педагогов и родителей. Такой подход помогает воспитывать уважение к истории страны, чувство ответственности и готовность работать на общее дело. А дисциплина становится основой для становления характера настоящего лидера.
Для тех, кто выбирает кадетское образование, в лицее подготовили два престижных направления. Первое — "Пожарно-спасательное дело". Школьники будут изучать основы спасения людей, учиться действовать в сложных ситуациях, проходить строевую и огневую подготовку. Второе направление — "Тактическая медицина". Оно включает обучение оказанию первой помощи в чрезвычайных условиях и знакомство с основами военно-медицинской подготовки.
Современный подход
Помимо профильных дисциплин, кадеты осваивают управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Работа с современным оборудованием помогает применять знания на практике.
В лицее также создали условия для полноценного и всестороннего развития детей. Здесь работают группы продленного дня, где школьникам помогают с уроками и организуют присмотр после занятий. Открыты спортивные, технические и творческие секции. В учебном заведении подчеркивают, что сильный педагогический коллектив помогает детям не только получать знания, но и уверенно расти как личностям.
Кадетское образование помогает воспитывать дисциплинированных, ответственных и целеустремленных молодых людей, считают в лицее. Здесь дети учатся работать в команде, принимать решения и не теряться перед трудностями. Эти качества важны для тех, кто в будущем свяжет жизнь со службой Родине, и тех, кто выберет гражданскую профессию.
Узнать подробнее о наборе можно по телефону +7 (3852) 56-64-04.
Лицей № 52
Адрес: Барнаул, ул. Тимуровская, 33
Тел.: +7 (3852) 56-64-04
очень неплохое предложение.
ни разу не военный, но почему бы и да.
старший ходит в пожарную часть от школы - в восторге.
но моя мечта, чтобы он служит в космофлоте . и заведовал вавилоном 5