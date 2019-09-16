"Помидоры опасны": американский ученый призвал не есть томаты

Употребление помидоров может пагубно влиять на здоровье человека, в своей книге "Парадокс растений" заявляет американский ученый-исследователь, доктор медицинских наук Стивен Гандри, сообщает издание о здоровье и медицине "МедикФорум".

По словам ученого, томаты способны вызывать разрушение в клетках организма. Он утверждает, что в них содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей.

Попадая в организм человека, эти вещества активизируют механизмы, ведущие к воспалительным процессам, повышая риск развития многих опасных заболеваний, следует из труда Гандри.

"Лектины атакуют клетки, – пишет врач. – Они способны уничтожать не только вредоносные программы в клетках, но и производят разрушение в абсолютно здоровых".

Это может приводить к ослаблению мозговой деятельности, появлению кожной сыпи, синдрома хронической усталости и облысению, считает доктор медицинских наук. Он убежден: от томатов лучше отказаться.

Как следует из биографической справки в его книге, Стивен Гандри ­ д.м.н., профессор, кардиохирург, ученый-исследователь, изобретатель прибора, используемого при открытых операциях на сердце. Практик восстановительной медицины, автор книг, программ и диетических препаратов. Основал Международный институт сердца и легких и Центр восстановительной медицины. В течение 40 лет он провел свыше 10 000 операций на сердце и опубликовал более 300 научных статей.