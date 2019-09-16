Москвич стал мультимиллионером, выиграв в лотерею

Житель Москвы выиграл свыше 286 млн рублей, сообщает пресс-служба "Столото". Счастливым для него стал билет "Гослото "4 из 20", который он приобрел за 200 рублей.

Ранее жительница Алтайского края выиграла в лотерею квартиру стоимостью 1,4 млн рублей. Счастливая обладательница приза поделилась, что планирует забрать его в денежном эквиваленте. Решила, что купит квартиру в Барнауле и откроет свой бизнес.

Она занимается изготовлением декоративных цветов большого размера и сдает их в аренду. В планах расширить деятельность до салона по оформлению праздников.

Ранее в группе ТД "Столото" опубликовали рейтинг городов, жители которых выигрывали в лотерею крупные суммы денег. Барнаул занял в нем 8-е место.