Барнаульцам предложили добираться на работу на велосипеде

Барнаул присоединился к всероссийской акции "На работу на велосипеде", сообщает пресс-центр мэрии. Она проходит в краевой столице с 16 по 22 сентября.
Горожанам предлагают доехать на велосипеде до места работы или учебы и оценить все преимущества этого вида транспорта.
Основная цель акции – доказать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой, которая к тому же благотворно сказывается на здоровье и экологии.
В рамках мероприятия запланирована серия конкурсов и мастер-классов для велосипедистов. Их график можно скачать по ссылке либо посмотреть на изображении ниже.
Участников акции также ждут в "энерготочках". Там можно сделать фотографии, пообщаться с другими велосипедистами, а также попить чаю.
Так, 20 сентября одна из них расположится у кинотеатра "Россия" (с 7:00 до 10:00), другая – по адресу Рыбозаводской проезд, 42.
Каждый участник акции может рассказать об этом друзьям и коллегам, поделившись в социальных сетях фотографиями с хештегом #наработунавелосипеде22.
Комментарии
Призыв сократить население.
Я не против - с вас велик - только не хухрымухры.
хрустики
Ну приеду я весь в мыле и что это такое?
а велодорожки есть?
Вот вонишша то в йёфисах будет.
Элементарных тротуаров нет, велопарковок нет, сбивают постоянно велосипедистов.
Так-то хорошая альтернатива авто, но для нормального города и страны.
Бабёнки на работу уже раззадоренные, и ковсемуготовые будут приезжать.
17.09.2019 09:10
- гость -
марш уроки учить, сопляк
Почти всегда езжу на велосипеде на работу (кроме зимнего сезона), получаю удовольствие, чего и всем желаю