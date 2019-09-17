Барнаульцам предложили добираться на работу на велосипеде

Барнаул присоединился к всероссийской акции "На работу на велосипеде", сообщает пресс-центр мэрии. Она проходит в краевой столице с 16 по 22 сентября.

Горожанам предлагают доехать на велосипеде до места работы или учебы и оценить все преимущества этого вида транспорта.

Основная цель акции – доказать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой, которая к тому же благотворно сказывается на здоровье и экологии.

В рамках мероприятия запланирована серия конкурсов и мастер-классов для велосипедистов. Их график можно скачать по ссылке либо посмотреть на изображении ниже.

Участников акции также ждут в "энерготочках". Там можно сделать фотографии, пообщаться с другими велосипедистами, а также попить чаю.

Так, 20 сентября одна из них расположится у кинотеатра "Россия" (с 7:00 до 10:00), другая – по адресу Рыбозаводской проезд, 42.

Каждый участник акции может рассказать об этом друзьям и коллегам, поделившись в социальных сетях фотографиями с хештегом #наработунавелосипеде22.