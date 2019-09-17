Алтайские чиновники пробегут 5040 метров в честь перехода на цифровое вещание

"Цифровой забег" пройдет 21 сентября в Республике Алтай, которая входит в список регионов четвертой волны отключения аналогового телевидения, сообщает телеканал "Матч".

Участниками забега станут представители органов власти, любители, спортсмены, телеведущие и волонтеры, сообщает пресс-служба Международного информационного агентства "Россия сегодня".

"Цифровые забеги" пройдут в нескольких регионах России. К примеру, в Республике Алтай жители пробегут дистанцию 5040 метров, которые олицетворяют число башен, входящих в сеть цифрового эфирного вещания.

В Казани и Севастополе длина дистанции составит 2019 метров – в честь года перехода страны на "цифру". В Вологде состоится "цифровой" забег на джамперах, в Волгограде – соревнования для маленьких бегунов, а в Карелии проведут танцевальный флешмоб.

Четвертый, финальный этап перехода на цифровое эфирное телевидение в России завершится 14 октября. Этот день станет финальной точкой масштабного проекта по отключению аналогового эфирного ТВ. Во всех регионах зрители получат возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве.

Жителей Алтайского края официально отключили от аналогового телевидения 3 июня.