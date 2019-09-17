Алтайские чиновники пробегут 5040 метров в честь перехода на цифровое вещание

"Цифровой забег" пройдет 21 сентября в Республике Алтай, которая входит в список регионов четвертой волны отключения аналогового телевидения, сообщает телеканал "Матч".
Участниками забега станут представители органов власти, любители, спортсмены, телеведущие и волонтеры, сообщает пресс-служба Международного информационного агентства "Россия сегодня".
"Цифровые забеги" пройдут в нескольких регионах России. К примеру, в Республике Алтай жители пробегут дистанцию 5040 метров, которые олицетворяют число башен, входящих в сеть цифрового эфирного вещания.
В Казани и Севастополе длина дистанции составит 2019 метров – в честь года перехода страны на "цифру". В Вологде состоится "цифровой" забег на джамперах, в Волгограде – соревнования для маленьких бегунов, а в Карелии проведут танцевальный флешмоб.
Четвертый, финальный этап перехода на цифровое эфирное телевидение в России завершится 14 октября. Этот день станет финальной точкой масштабного проекта по отключению аналогового эфирного ТВ. Во всех регионах зрители получат возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве.
Жителей Алтайского края официально отключили от аналогового телевидения 3 июня.
Комментарии
Че, наши то будут отрывать сидалище от диванов?
4 года без телевизора, и не скучаю по дe6uльным передачам. Раньше думал, сотовый без FM это плохо, а теперь когда включаю на 5 минут радио, и слышу на всех станциях рекламу, понимаю, что FM в телефоне мне больше не надо, и местные радиостанции с их рекламной помойкой.
17.09.2019 13:48
- гость -
Че, наши то будут отрывать сидалище от диванов?
Они прикинулись квадратиками и зависли
Работать не пробывали?