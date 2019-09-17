Крановщик погиб при взрыве на плавучем кране в Барнауле

Взрыв произошел на плавучем кране на территории грузового терминала в Барнауле.

При подготовке к проведению огневых работ произошло воспламенение горюче-смазочных материалов, в результате чего крановщик получил серьезные ожоги. Степень тяжести полученных травм оценивалась медиками как средняя.

Пострадавшего доставили в КГБУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Барнаула № 1", где он скончался от полученных травм, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления СКР на транспорте.

По факту гибели рабочего на предприятии возбуждено уголовное дело. Следователи проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.