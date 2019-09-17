Онколог рассказал об основных признаках рака мозга

Главный эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков рассказал об основных признаках головного мозга, сообщает РИА "Новости".

"Злокачественные опухоли могут проявляться общемозговой симптоматикой – головной болью, тошнотой и рвотой, снижением уровня бодрости и нарушением сознания. Либо очаговой неврологической симптоматикой – нарушения движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, затруднения речи, памяти, сужение полей зрения. Кроме того, одним из вариантов первых симптомов опухоли головного мозга является возникновение эпилептиформных припадков", – отметил специалист.

Онколог рассказал, что в России уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга составляет 23 случая на 100 тысяч населения. Из них злокачественных опухолей около 30%.

Главная сложность в лечении опухолей головного мозга, рассказал врач, это глиобластома. Однако случаи выздоровления от глиобластомы бывают.