Верховный суд Республики Алтай остался без председателя из-за "везучего" брата

Республика Алтай остается без председателя Верховного суда после того, как в понедельник, 16 сентября, высшая квалификационная коллегия судей отказала в рекомендации на эту должность зампреду суда Валерию Сарбашеву, сообщает Право.ру.

Сам Сарбашев проработал судьей 17 лет. Однако у членов комиссии возникли вопросы относительно его брата, с которым связано много дел, рассмотренных в судах. К примеру, одно из них касается вождения в состоянии алкогольного опьянения. Причем постановление странным образом было отменено.

Сарбашев пояснил, что это было недоразумение. По его словам, на самом деле автомобилем управлял не его брат, а другой родственник, а документы брата просто оказались в машине.

После такого ответа представитель Верховного суда и Совет судей оставили решение вопроса на усмотрение коллегии. Как обычно бывает при такой реакции, кандидату на пост председателя регионального ВС отказали в рекомендации.