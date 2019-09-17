Алтайских полицейских поблагодарили за помощь в поисках пожилого грибника

Женщина отправила письмо с благодарностью сотрудникам полиции на имя начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю, генерал-майора полиции Андрея Подоляна, сообщили в ведомстве.

Во время сбора грибов 72-летний грибник ушел в сторону от родных и они его потеряли. Самостоятельные поиски не дали результатов и семья обратилась в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, наряд ППС, а из Барнаула выехал кинолог. Полицейские стали прочесывать лесной массив, примерно предполагая, куда мог уйти грибник.

Мужчину обнаружили ночью недалеко от границы с Тальменским районом. доровью пожилого человека ничего не угрожало и он был передан родственникам.

В письме женщина попросила "выразить большую благодарность и человеческое спасибо сотрудникам полиции ОМВД по Первомайскому району и кинологам из города Барнаула".