Минимальную цену на водку могут установить в России

С 2020 года в России может установиться минимальная цена на 0,5 литра водки, сообщает "Российская газета".

Соответствующее предложение сделал Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) Министерству финансов.

Какой будет стоимость, точно сказать нельзя, но СПАП предложил Минфину цену в 233 рубля за пол-литра.

Рост цены на водку, по словам представителей рынка, обусловлен рядом изменений. Во-первых, ростом ставки акциза на этиловый спирт до 544 рублей. Во-вторых, ростом цен на стеклотару. В-третьих, ростом цен на пшеницу.