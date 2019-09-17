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Минимальную цену на водку могут установить в России

, ИА "Амител"
По предварительным данным, минимальная цена составит 233 рубля
Фото: Yandex

Фото: Yandex

С 2020 года в России может установиться минимальная цена на 0,5 литра водки, сообщает "Российская газета".

Соответствующее предложение сделал Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) Министерству финансов. 

Какой будет стоимость, точно сказать нельзя, но СПАП предложил Минфину цену в 233 рубля за пол-литра.

Рост цены на водку, по словам представителей рынка, обусловлен рядом изменений. Во-первых, ростом ставки акциза на этиловый спирт до 544 рублей. Во-вторых, ростом цен на стеклотару. В-третьих, ростом цен на пшеницу. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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