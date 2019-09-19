Осень зовет. Фотопрогулка по барнаульскому дендрарию

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

На подходе золотая осень, а это означает неспешные шуршащие прогулки и фотосессии. Любимым местом для этого у барнаульцев остается дендрарий НИИ Лисавенко. Чуть больше года назад тут прошел страшный ураган, который повредил многие уникальные растения и деревья. И с началом прошлого осеннего сезона не вся территория была доступна для прогулок.

На сегодняшний день большая часть дендрария открыта, на месте поваленных деревьев уже высажены новые. В планах ботанического сада восстановление озер, что находятся в середине парка, а также реконструкция беседки, сделанной по чертежам самого Лисавенко. Подробнее об этом и многом другом читайте в ближайшее время в большом материале на Amic.ru.

Кстати, впереди выходные. Обязательно запланируйте прогулку в дендрарий, чтобы запомнить яркие краски осени на весь год.