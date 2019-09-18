Более трех тысяч барнаульцев задолжали за холодную воду и канализацию 12 млн рублей

"Росводоканал Барнаул" направил в суд иски к 3017 должникам, общая сумма задолженности которых, по данным на 9 сентября, превышает 12 млн рублей, сообщили в организации.

Подача исков — один из самых распространенных методов воздействия на должника, отметили в компании. Также имеют воздействие и совместные рейды с судебными приставами к людям, имеющим задолженность.

"Мы решили активнее использовать данную возможность работы с абонентами и стали проводить совместные рейды. Нужно сказать, что очная встреча неплательщика с представителями водоканала и службы приставов побуждает быстрее решить вопрос с долгами", — рассказала Татьяна Колганова, коммерческий директор "Росводоканал Барнаул".

На сегодняшний день уже проведено свыше 150 рейдов по потребителям. Выдано 10 приказов на арест имущества, 21 должнику предписано явится в службу судебных приставов. 12 человек попросили заключить договор о рассрочке, а часть абонентов сразу погасила долги полностью.