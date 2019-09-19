Долголетия ради: в Барнауле состоится ярмарка, посвященная сохранению здоровья

20 и 21 сентября 2019 года в торгово-выставочном центре "Республика" (проспект Космонавтов, 6г, 2 этаж) состоится выставка-ярмарка "Здоровое поколение".

Организаторами мероприятия выступают администрация города совместно с Алтайской региональной общественной организацией "Профессиональная Ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии и натуротерапии", ООО "Юнитек" и ООО "Алтайская ярмарка" в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2024 годы".

В ярмарке примут участие организации, занимающиеся производством товаров лечебно-профилактического назначения, косметической и пищевой продукции для оздоровления, соков, фитопродукции на основе натурального алтайского сырья и другой продукции, предназначенной для оздоровления. Также себя презентуют организации, занимающиеся реабилитацией и восстановлением здоровья, физкультурно-оздоровительной деятельностью, народной медициной, народным промыслом.

Во время выставки-ярмарки будет проведен конкурс "Здоровье от Алтая" среди организаций – участников мероприятия, чтобы выявить лучшие отраслевые товары, технологии, проекты и программы предпринимателей города Барнаула, направленные на оздоровление населения. Конкурс пройдет по двум номинациям: "Оздоровительная продукция" и "Оздоровительная технология (услуга)". В конкурсе также учрежден приз "Общественное признание – Лучший оздоровительный проект (продукт) Алтая", присуждаемый по итогам голосования посетителей выставки-ярмарки.

В рамках проведения выставки-ярмарки будет организован семинар "Предприниматель Барнаула с заботой о здоровье!", где примут участие представители администрации города Барнаула, научного медицинского сообщества, профильные профессиональные сообщества – ассоциации, предприниматели, производящие оздоровительную продукцию, оказывающие услуги по оздоровлению, народной медицине, а также жители города Барнаула, ведущие здоровый образ жизни.

Темы семинара:

правовые аспекты и правовые инициативы в предпринимательской деятельности в области оздоровительных услуг;

поддержка производителей оздоровительной продукции;

вопросы взаимодействия администрации и предпринимателей;

возможности продвижения на рынке оздоровительных услуг, народной медицины, продукции для здоровья, пропаганды здорового образа жизни и активного долголетия.

Одним из самых интересных мероприятий ярмарки станет "Школа здоровья и активного долголетия". Здесь будут представлены презентации, мастер-классы оздоровительных технологий, продемонстрированы продукция для здоровья, техники двигательной активности, народного мастерства.

Расписание выставки

20 сентября 2019 года

10:00 – начало работы выставки-ярмарки.

10:00-18:00 – выставка-продажа товаров для здоровья, оздоровительной продукции, технологий индустрии красоты, физической культуры, здорового питания, традиционных систем оздоровления. Дегустации, розыгрыши призов от участников, раздаточный материал.

12:00-14:00 – официальное открытие выставки-ярмарки "Здоровое поколение". Приветственное слово представителей правительства Алтайского края, администрации города Барнаула и соорганизаторов выставки-ярмарки. Подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией города Барнаула и Алтайской региональной общественной организацией "Профессиональная Ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии и натуротерапии". Концерт.

14:00-16:00 – семинар "Предприниматель Барнаула с заботой о здоровье!".

21 сентября 2019 года

10:00-17:00 – выставка-продажа товаров для здоровья, оздоровительной продукции, технологий индустрии красоты, физической культуры, здорового питания, традиционных систем оздоровления. Дегустации, розыгрыши призов от участников, раздаточный материал.

10:00-16:00 – "Школа здоровья и активного долголетия" для различных групп населения, где будут представлены презентации, мастер-классы оздоровительных технологий, демонстрация продукции для здоровья, техник двигательной активности, народного мастерства.

16:00-16:45 – подведение итогов выставки-ярмарки "Здоровое поколение" и конкурса "Здоровье от Алтая". Церемония награждения.

16:45-17:00 – закрытие выставки-ярмарки.