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Суд снял запрет на мероприятия в барнаульском спорткомплексе "Темп"

, ИА "Амител"
Руководство объекта устранила замечания надзорных ведомств
Фото: официальный сайт СК 'Темп'

Фото: официальный сайт СК "Темп"

Суд снял запрет на проведение культурно-массовых мероприятий в барнаульском спорткомплексе "Темп", проинформировал Amic.ru представитель объекта. Ограничение наложили 21 июня в связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности.

"Внесены изменения в проектную документацию, которая прошла повторную экспертизу и проверена ГУ МЧС России по Алтайскому краю; изменено название объекта недвижимости на "спортивно-зрелищное здание с концертным и выставочным залами"; приобретено дополнительное покрытие (ковролин); изменены системы оповещения эвакуации людей с 3 типа 4", — перечислила выполненные требования надзорных ведомств пресс-служба "Темпа".

Теперь, объект может вместить 4000 человек. Ближайший концерт ожидается уже 20 сентября. Символично, что это будет "Дискотека СОЮЗ", которая самая первая попала под отмену в связи с закрытием "Темпа".

Звездный состав, в который вошли Александр Добрынин, Кай Метов, Татьяна Овсиенко, а также группы "Божья Коровка", "Ласковый май", "Мечтать" и "Фристайл", вынуждены были приехать ради концерта и возвращаться из региона за свой счет, так и не выступив перед барнаульцами.

Это привело к гневному посту продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, который призвал артистов не приезжать на Алтай.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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