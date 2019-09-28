Бийская заброшка. Как выглядит легендарная турбаза "Алтай" через 20 лет после закрытия

Советского союза не стало почти 28 лет назад. Выросло целое поколение, но отголоски его увидят еще их дети и внуки. Один из таких приветов из прошлого – заброшенная турбаза "Алтай" в Бийске. Открытая в конце 1969 года, в семидесятых-восьмидесятых она была одной из самых крупных и развитых во всей Сибири. Туристы приезжали сюда, отдыхали, запасались провиантом и отправлялись покорять Алтай. Последние посетители были 22 года назад – в 1997 году базу закрыли. Что не вынесли на тот момент, давно разграбили. В двух сохранившихся зданиях не осталось ни оконных рам, ни обоев на стенах, ни санфаянса, кое-где уже нет напольного покрытия, в бетонном полу – дыры, часть лестницы разрушена. Ничего напоминающего советское туристическое прошлое. Пятиэтажное здание на фото – это главный корпус, в нем находились номера. В каждом была ванная с туалетом, где-то одна комната, где-то две на номер. Еще виднеется остов бывшей столовой (пристрой к основному зданию). Второе здание – двухэтажное – некогда административный корпус. База стоит в лесу, к ней еще ведут неплохо сохранившаяся асфальтированная дорога. Кстати, всегда в паре сотне метров от этой территории жилой дом. Так что место не пустынно, но все равно долгие годы притягивает любителей пощекотать нервишки.