Бийская заброшка. Как выглядит легендарная турбаза "Алтай" через 20 лет после закрытия

Советского союза не стало почти 28 лет назад. Выросло целое поколение, но отголоски его увидят еще их дети и внуки. Один из таких приветов из прошлого – заброшенная турбаза "Алтай" в Бийске. Открытая в конце 1969 года, в семидесятых-восьмидесятых она была одной из самых крупных и развитых во всей Сибири. Туристы приезжали сюда, отдыхали, запасались провиантом и отправлялись покорять Алтай. Последние посетители были 22 года назад – в 1997 году базу закрыли. Что не вынесли на тот момент, давно разграбили. В двух сохранившихся зданиях не осталось ни оконных рам, ни обоев на стенах, ни санфаянса, кое-где уже нет напольного покрытия, в бетонном полу – дыры, часть лестницы разрушена. Ничего напоминающего советское туристическое прошлое. Пятиэтажное здание на фото – это главный корпус, в нем находились номера. В каждом была ванная с туалетом, где-то одна комната, где-то две на номер. Еще виднеется остов бывшей столовой (пристрой к основному зданию). Второе здание – двухэтажное – некогда административный корпус. База стоит в лесу, к ней еще ведут неплохо сохранившаяся асфальтированная дорога. Кстати, всегда в паре сотне метров от этой территории жилой дом. Так что место не пустынно, но все равно долгие годы притягивает любителей пощекотать нервишки.
Комментарии
Продайте за рубль.ни себе не людям. Скопидомы сколько зданий разрушено. Что ждёт больница на Эмильке.
Вот зачем комуняки такие громады строили? Хоть этот сарай,хоть Рубцовский АТЗ возьми. Толи дело Мы- настроил из фанеры свинячих домиков,и бери 1200 с носа!
И здесь Обама побывал . Не знал,что у него длинные руки... ))