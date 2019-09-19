Бывший военный захватил и обещал взорвать мост в Киеве

В Киеве мужчина захватил мост метро, открыл на нем стрельбу и обещал взорвать, сообщает РБК.

Помимо моста он обещал взорвать здания госучреждений. Из-за перекрытия моста по всему городу остановилось движение транспорта.

На задержание выехали сотрудники спецподразделений КОРД и "Альфа". Как отмечается, мужчина требовал от руководства страны прекратить "капитуляцию" в Донбассе.

Стрельбу и угрозы взрывом квалифицировали как "подготовку к террористическому акту".

При задержании мужчина не оказывал сопротивления. Задержанный оказался 42-летним уроженцем Крыма Алексеем Белько. Ранее он, предположительно, воевал в Донбассе, а в июне 2019 года добровольно сдал полиции 1 кг взрывчатки и 88 патронов.