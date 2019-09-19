"Дима, отдай!" Путин пошутил об излишней бюрократии и забрал у Пескова документы

Президент России Владимир Путин в шутку упрекнул одного из участников встречи с руководством Агентства стратегических инициатив, который должен был передать ему документы, сообщает РИА "Новости".

Участник мероприятия рассказал Путину о своем проекте, но не решился отдать ему лично в руки документы, а передал их сидящему неподалеку спецпредставителю президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Пескову.

"Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай", – рассмеялся Путин, обратившись к Пескову.

Перед этим "несмелый" бизнесмен рассказал президенту, что работает над проектированием небольших спутников, дополняющих классические. По его словам, его маленькой компании приходится постоянно бороться с большим количеством бюрократических барьеров. Путин ответил, что с бюрократией сталкиваются многие страны, однако необходимо работать над преодолением бюрократических барьеров.