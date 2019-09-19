Российские ученые научились получать спирт из природного газа

Российские ученые нашли способ, как из природного газа очень дешевым способом получить спирт, сообщает 78.ru со ссылкой на ACS Catalysis.

"Везде, где есть нефтедобыча или стоит нефтеперерабатывающий завод, можно видеть горящий факел – это горит метан и другие попутные газы", – рассказал руководитель исследования, профессор химико-биологического кластера Университета ИТМО Евгений Пидько.

И все это добро просто сжигается. Как уточнили в ИТМО, выходящий на поверхность вместе с добываемой нефтью попутный газ невыгодно собирать и куда-либо транспортировать. Это будет стоить больших денег добывающим компаниям.

Однако российские специалисты объединились со своими коллегами из Нидерландов и Саудовской Аравии и придумали, как перерабатывать углеводороды в другие органические соединения. Это возможно благодаря внедрению катализа в обработку попутного газа, который можно превращать в спирт.

Чтобы это сделать, необходимы дешевые и эффективные катализаторы. Впрочем, их пока не создали. Но международная группа ученых работает над этим вопросом.