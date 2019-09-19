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Новости

Российские ученые научились получать спирт из природного газа

, ИА "Амител"
Выходящий на поверхность вместе с добываемой нефтью газ невыгодно собирать, но можно использовать
Спирт из газа весьма дешев в производстве / Фото: resvon.livejournal.com

Спирт из газа весьма дешев в производстве / Фото: resvon.livejournal.com

Российские ученые нашли способ, как из природного газа очень дешевым способом получить спирт, сообщает 78.ru со ссылкой на ACS Catalysis.

"Везде, где есть нефтедобыча или стоит нефтеперерабатывающий завод, можно видеть горящий факел – это горит метан и другие попутные газы", – рассказал руководитель исследования, профессор химико-биологического кластера Университета ИТМО Евгений Пидько.

И все это добро просто сжигается. Как уточнили в ИТМО, выходящий на поверхность вместе с добываемой нефтью попутный газ невыгодно собирать и куда-либо транспортировать. Это будет стоить больших денег добывающим компаниям.

Однако российские специалисты объединились со своими коллегами из Нидерландов и Саудовской Аравии и придумали, как перерабатывать углеводороды в другие органические соединения. Это возможно благодаря внедрению катализа в обработку попутного газа, который можно превращать в спирт.

Чтобы это сделать, необходимы дешевые и эффективные катализаторы. Впрочем, их пока не создали. Но международная группа ученых работает над этим вопросом.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

19.09.2019 09:33
- гость -

незачет, спирт можно из опилок получить

19.09.2019 09:41
месный

только вот есть одна фигня, там походу попутно много чего ещё получиться в том числе и метилового спирта.

19.09.2019 11:37
- гость -

Пригородный газ - газ испускаемый жителями пригорода, пившими накануне спирт

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