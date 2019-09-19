Детям-сиротам из Алтайского края предоставили более 100 квартир

С начала 2019 года в собственные квартиры переехал уже 101 человек из числа детей-сирот, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Из них 36 в Новоалтайске, 64 в Бийске и один в Барнауле.

Студентка политехнического техникума, получившая квартиру в Новоалтайске, поделилась своими впечатлениями.

"До этого снимала студию в Барнауле, кроме арендной платы платила еще за коммунальные услуги. Очень рада, что теперь есть своя квартира. Заехала сюда недавно, квартира была полностью готова к заселению. Мне отсюда и до колледжа удобно добираться, и район здесь гораздо тише и спокойнее, чем в Барнауле", – рассказала девушка.

До конца года для детей-сирот в Новоалтайске приобретут еще 29 квартир. За время действия программы, с 2013 года, в собственное жилье переселили почти 1500 человек.

Всего в Алтайском крае детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, более 7000 человек. Из них 5 тысяч совершеннолетние.