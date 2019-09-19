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Новости

Детям-сиротам из Алтайского края предоставили более 100 квартир

, ИА "Амител"
На обеспечение детей-сирот из бюджета выделили 498 млн рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С начала 2019 года в собственные квартиры переехал уже 101 человек из числа детей-сирот, сообщает официальный сайт Алтайского края. 

Из них 36 в Новоалтайске, 64 в Бийске и один в Барнауле. 

Студентка политехнического техникума, получившая квартиру в Новоалтайске, поделилась своими впечатлениями. 

"До этого снимала студию в Барнауле, кроме арендной платы платила еще за коммунальные услуги. Очень рада, что теперь есть своя квартира. Заехала сюда недавно, квартира была полностью готова к заселению. Мне отсюда и до колледжа удобно добираться, и район здесь гораздо тише и спокойнее, чем в Барнауле", – рассказала девушка.

До конца года для детей-сирот в Новоалтайске приобретут еще 29 квартир. За время действия программы, с 2013 года, в собственное жилье переселили почти 1500 человек. 

Всего в Алтайском крае детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, более 7000 человек. Из них 5 тысяч совершеннолетние. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.09.2019 12:35
- гость -

498'000'000 / 101 квартиру = 4,93 млн за квартиру в Новоалтайске и Бийске.

19.09.2019 12:37
- гость -

Мне кажется, покупка в собственность - не справедлива по отношению ко всем другим.
Социальный найм надо бы предлагать и помогать на первых порах оплачивать аренду и коммуналку.

19.09.2019 13:11
Гость

Таким горе сиротам дали много квартир в новом микрорайоне Новоалтайска. Новые дома превращены в бомжатник. Нормальным собственникам проходу нет. Ждут не дождутся когда пройдет срок и можно продать жилье. А сейчас сдают жилье асоциальным личностям. Власть как всегда чего то не подумала.

19.09.2019 13:16
- гость -

19.09.2019 12:37
- гость -

Справедливо. У нашего больного общества огромное количество сирот и отказников уже стало нормой. Их не берут в армию, они смогут пойти на другую службу, им везде закрыты дороги, в обычные школы они не ходят. Вы их вообще выкинуть хотите? Хотя для страны третьего мира такие взгляды общества тоже нормально

19.09.2019 13:18
- гость -

19.09.2019 13:11
Гость

Очередной представитель общества-диграданта

19.09.2019 14:43
- гость -

Ну давайте, поплачьтесь ещё как вы сидели на дошираке и на взнос по ипотеке копили, а сейчас весь год в одной паре обуви ходите, чтобы ее выплатить ))
Да с вами и с вашими детьми мамки папки дедки и бабки до гробовой доски нянчатся и суют вам, если не деньги то жратву.
А здесь у них вообще никого с рождения. Льготы на учебе и жильё это хотя бы что-то для них

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