Барнаульцы доверяют негативным отзывам о работодателях в Сети

Большинство жителей Барнаула откажутся от предложения работать в компании, о которой встретят слишком много негативных отзывов в интернете, сообщает портал по поиску работы "Зарплата.ру".

75% опрошенных рассказали, что всегда стараются найти и прочитать отзывы о потенциальных работодателях, прежде чем идти на собеседование. 11% никогда так не делают. 14% признались, что пару раз читали отзывы, но они были не правдивыми.

Только 15% жителей Барнаула хотя бы раз писали такие комментарии на специализированных сайтах. Из них 62% делали это из-за негативного опыта, которым хотели поделиться, 21% предпочли рассказать о позитивных сторонах общения с работодателем, 17% писали отзывы по разным причинам.

32% опрошенных барнаульцев рассказали, что не доверяют подобным отзывам. Из них 34% уверены, что такие комментарии пишутся на эмоциях, а значит, их нельзя расценивать как объективные, 42% верят только своему опыту, 24% считают, что комментарии пишут подставные люди за деньги.

При этом большинство барнаульцев (83%) признались, что негативные высказывания о компании могут заставить их отказаться от предложения о работе.