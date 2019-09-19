Здание заброшенной поликлиники в Барнауле продают за 1 рубль

Барнаульская мэрия приняла решение о приватизации заброшенной поликлиники по адресу проспект Калинина, 24, сообщает "Политсиб.ру".

Соответствующий документ был опубликован на сайте администрации.

Стоимость здания поликлиники составляет 1 рубль (1,2 рубля с НДС). Земля, на которой находится здание, стоит 10 418 000, а металлический забор, ограждающий территорию, обойдется покупателю в 117 545 рублей.

Будущему владельцу исторического здания предстоит большая работа по его реставрации. Срок на выполнение условий конкурса – 5 лет.

Получить недвижимость сможет тот, кто победит в конкурсе, который будет проходить в электронном формате.