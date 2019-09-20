Барнаульцев приглашают помочь навести порядок на Аллее Героев Советского Союза

Жителей и гостей города Барнаула приглашают для проведения субботника на Аллее Героев Советского Союза по проспекту Космонавтов, который пройдет 24 сентября 2019 года с 15 часов 30 минут до 17 часов 00 минут. Сбор в 15 часов 30 минут у магазина "Маяк" (проспект Космонавтов, д. 33).

Долгое время территория была заброшена и превратилась в свалку, на сегодняшний день совместными усилиями служб города, его жителей и инициативной группы по восстановлению Аллеи Героев Советского Союза Алтайского края, она приведена в надлежащее санитарное состояние. С наступлением осени возникла необходимость дополнительной уборки листвы и мусора, с этой целью и проводится субботник.

Ранее барнаульские активисты рассказали о намерении восстановить парк Победы, заложенный на проспекте Космонавтов в 1965 году в честь двадцатилетия победы в Великой Отечественной войне.

Вернуть первоначальный облик знаковому месту планируется в следующем году. Сейчас же неравнодушные горожане проводят на территории уборку и ищут любую информацию о прошлой жизни парка.

В ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на проспекте Космонавтов, недалеко от Алтайского моторного завода, был заложен парк, который назвали "Победой". В закладке парка приняли участие алтайские Герои Советского Союза Алейников А.Г., Кошелев И.С., Халманов И.В. и другие, полные кавалеры орденов Славы, а также ветераны Великой Отечественной войны, которые высаживали именные ели.