Томенко представил алтайскую продукцию на международном форуме "Хлеб, ты – мир"

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Глава Алтайского края Виктор Томенко возглавил делегацию региона на международном форуме предприятий и организации потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир", сообщает пресс-служба регионального правительства. Экспозицию региона представили 49 предприятий.

"Алтайскому краю есть что предложить, есть чем гордиться, — подчеркнул Виктор Томенко. — Здесь сегодня и продукция наших предприятий, которые занимаются оздоровлением, выпуском лечебной продукции, биологически активных добавок, различных услуг, которые предоставляют как жителям Алтайского края, так и огромному потоку туристов в регионе".

Он подчеркнул, что в большинстве из представленных направлений Алтайский край либо лидер, либо входит в лидирующую пятерку "как по объемам производимой продукции, так и по ее качеству".

Томенко уточнил, что региональные власти совместно с предпринимателями провели масштабную работу для того, чтобы посетителям было легко, удобно и интересно знакомиться с продукцией.

Именно демонстрацию возможностей региональных производителей назвал главной целью губернатор. По его словам, важна возможность ознакомиться с опытом коллег, а также изучить вопросы развития отрасли в целом.

"Мы понимаем, что развитие потребительской кооперации, создание для этого комфортных условий превращается в вопрос государственной политики, — подчеркнул Томенко. — Это должно найти соответствующее отражение в законодательных актах и в нормативных документах и, в общем-то, в формировании рабочих инструментов взаимодействия организационных структур, в том числе непосредственно предпринимателей для того, чтобы все это работало как единое целое".

Форум "Хлеб, ты – мир" проходит с 19 по 22 сентября на базе этнографического парка-музея "Этномир". Свою продукцию на нем представляют свыше 30 регионов. Кроме того, организованы площадки по обсуждению стоящих перед отраслью вызовов.