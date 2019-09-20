Тигренка прооперировали в барнаульском зоопарке

Последний оставшийся в Барнауле тигренок из потомства Багиры перенес операцию, сообщил в своем Instagram директор Барнаульского зоопарка "Лесная Сказка" Сергей Писарев.

По его словам, Ахилес страдал врожденной вправимой пупочной грыжей и хирургическое вмешательство было неизбежно.

Его прооперировали кандидат ветеринарных наук Вячеслав Наконечников и студентка ветфака Сунцова Светлана. Операция прошла успешно.

"Тигренок легко вышел из наркоза и с удовольствием поел мясо. Следующий этап – реабилитация, – рассказал Писарев. – Если все пройдет хорошо, то через 7-10 дней мы снимем швы".