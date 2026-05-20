90 представителей алтайского бизнеса начали обучение по губернаторской программе

Программа помогает предпринимателям обновить знания и найти новые решения

20 мая 2026, 09:05, ИА Амител erid: 2W5zFGzHmQm

Фото: Центр "Мой бизнес" Алтайского края

В Алтайском крае стартовал новый этап губернаторской программы подготовки кадров для сферы малого и среднего предпринимательства. С 18 мая по 6 июня 2026 года в Алтайском филиале РАНХиГС знания получают 90 руководителей и ключевых специалистов региональных компаний.

Что входит в программу

Для участников подготовили курс "Управление бизнесом в условиях экономической нестабильности". Основной акцент сделали на темах, которые сейчас особенно важны для бизнеса: финансовое планирование, работа в условиях рыночной турбулентности, налоговые изменения, цифровой маркетинг и применение искусственного интеллекта в рабочих процессах. Обучение рассчитано на владельцев, управленцев и ведущих сотрудников предприятий МСП.

Особое внимание в этом потоке уделили производственным предприятиям и компаниям общепита. Среди слушателей — представители разных сфер экономики. Руководители компаний отмечают, что ждут от курса практических инструментов, свежего взгляда на управление и решений, которые помогут развивать и масштабировать бизнес в новых условиях.

«Любое обучение — это расширение горизонтов. Рассчитываем увеличить объемы как минимум вдвое. Уверена, программа нам в этом поможет», — сказала участник программы, генеральный директор компании "Агропищепром" Анна Кольцова.Индивидуальный предприниматель, руководитель благотворительной организации "Шаг в будущее 22" Юлия Федорова отметила, что многие ее коллеги уже прошли программу и высоко оценили результат обучения.

Чем курс полезен бизнесу

Программа дает предпринимателям не теорию ради теории, а прикладные знания, адаптированные под реалии региона, считает начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, председатель Общественного совета федерального партийного проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" Елена Абдулаева.

«Губернаторская программа подготовки кадров — это не просто курсы повышения квалификации, а реально работающий инструмент усиления бизнеса. В условиях, когда экономика меняется стремительно, предпринимателям жизненно необходимо быть в курсе новых налоговых режимов, цифровых технологий и антикризисных стратегий», — подчеркнула Елена Абдулаева.

И добавила, что программа помогает компаниям находить новые рынки, наращивать обороты и создавать рабочие места. Работа идет в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который инициировал президент России Владимир Путин.

Содержание курса каждый год пересматривают с учетом ситуации в экономике и запросов предпринимателей, отметил директор НО "Алтайский фонд МСП" Станислав Татаринцев.

«Губернаторская программа подготовки кадров для сферы МСП уже 17 лет реализуется в Алтайском крае. За эти годы она сильно изменилась, каждый год адаптируется под запросы текущей экономической ситуации. Обратная связь очень позитивная — программа практико-ориентирована и полезна», — сказал Станислав Татаринцев.

По итогам обучения слушатели проходят тестирование и получают удостоверения о повышении квалификации.

Губернаторская программа подготовки кадров для сферы МСП действует в Алтайском крае с 2009 года. Сейчас она включена в Открытый справочник лучших региональных практик Ассоциации инновационных регионов России. Программу реализуют региональный центр "Мой бизнес" и "Бизнес-школа" Алтайского филиала РАНХиГС при поддержке правительства Алтайского края.НО "Алтайский фонд МСП"

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