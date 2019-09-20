День ходьбы пройдет в Барнауле 22 сентября на Трассе здоровья

День ходьбы пройдет на барнаульской Трассе здоровья лыжной базы "Динамо" (Змеиногорский тракт, 36) в воскресенье, 22 сентября. Об этом сообщили Amic.ru в пресс-службе организатора мероприятия – компании "Мария-Ра".

В этот день участникам приготовили особенный сюрприз. Они смогут внести свой вклад в экологию Барнаула, высадив тысячу хвойных деревьев.

"Участники спортивного праздника смогут посадить именное дерево на Трассе здоровья "Марии-Ра", – анонсировали организаторы. – Возможность внести свой вклад в красоту и здоровье любимого ленточного бора – бесценна!"

На самой базе в этот день организуют развлекательную программу. Там же можно будет подкрепиться и отдохнуть. Праздник стартует в 10:00. Он продлится до 17:00.