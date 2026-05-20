Депутаты предложили создать на "Госуслугах" систему оповещения о новых законах
Граждане смогут получать уведомления по темам: налоги, пенсии, жилье, транспорт, образование и другие
20 мая 2026, 09:45, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили создать на портале "Госуслуги" отдельный сервис оповещения и разъяснения законов, которые вступили в силу или вступают в ближайшее время. Обращение с этой инициативой направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву, сообщает РИА Новости.
«Считаем необходимым рассмотреть возможность создания на портале "Госуслуги" отдельной системы оповещения и разъяснения законов, вступивших в силу или вступающих в силу в ближайшее время», — говорится в обращении.
По замыслу авторов, система не заменит официальную публикацию правовых актов, но поможет гражданам вовремя узнавать о наиболее важных изменениях и понимать их практический смысл.
Пользователи смогут получать уведомления в зависимости от своих интересов — по категориям "Семья и дети", "Пенсии и соцподдержка", "Налоги", "Жилье и ЖКХ", "Транспорт и водительские права", "Образование", "Здравоохранение", "Трудовые отношения", "Предпринимательство", "Самозанятость", "Воинская обязанность", "Миграция" и другим.
Авторы считают, что реализация инициативы повысит правовую информированность граждан, уменьшит количество случаев, когда люди пропускают сроки получения мер поддержки или узнают о новых обязанностях задним числом, упростит взаимодействие с госорганами и укрепит доверие к цифровым государственным сервисам.
09:48:56 20-05-2026
В 2025 году ГД РФ приняла 588 законов.
Тут одни уведомления читать устанешь
09:56:59 20-05-2026
Юридические базы типа Консультант+ или Гарант предоставляют доступ к документам на платной основе.
Вопрос - на каких официальных источников населению знакомиться с законами и прочими нормативными документами?
Так что уведомления о вышедших законах - это правильно, но возможно ли будет знакомиться с этими документами или в конце уведомления будет ссылка на какаую-то подобную описанную выше юридическую коммерческую базу?
13:44:16 20-05-2026
Ещё бы сделали возможность гражданам там проголосовать и если 50% населения против - отправлять закон на доработку