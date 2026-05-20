В Госдуме выступили против снижения брачного возраста в России

Татьяна Буцкая заявила, что подростки не готовы к раннему замужеству

20 мая 2026, 09:38, ИА Амител

Свадьба / Иллюстративное фото amic.ru

Председатель "Совета матерей", первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью РИА Новости раскритиковала предложение снизить возраст вступления в брак в России.

«Прозвучало предложение о снижении возраста вступления в брак. С ним мы никак согласиться не можем, так же как и с расширением границ возраста молодости», — заявила парламентарий.

Она подчеркнула, что в стране уже действует понятная система: по общему правилу жениться и выходить замуж можно с 18 лет — с момента наступления полной дееспособности. При этом местные органы власти могут разрешить вступить в брак с 16 лет при наличии уважительных причин.

Буцкая уверена, что этих норм вполне достаточно, и останавливаться на них не стоит. Депутат отметила, что, хотя беременность может наступить и в 14–15 лет, подростки в таком возрасте не готовы к этому ни физически, ни психологически, ни социально.

При наступлении подобных ситуаций, напомнила она, подросткам оказывают поддержку медики, соцработники, психологи и юристы. В России также функционируют социальные кризисные центры.