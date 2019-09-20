Медведев утвердил новую стратегию развития в России до 2035 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Стратегии развития туризма в России до 2035 года, пишет "Парламентская газета".

Стратегия, подготовленная Минэкономразвития, направлена на развитие въездного и внутреннего туризма.

В документе отмечается, что результатов будут добиваться за счет создания и развития туристических территорий, инфраструктуры, специальных преференциальных режимов, формирования и продвижения конкурентоспособного и качественного туристского продукта на внутреннем и международном рынках, увеличение доступности этих услуг для российских граждан.

Предусматривается "комплексное развитие и благоустройство туристических территорий, включая развитие инфраструктуры, реконструкция и строительство объектов магистральной инфраструктуры (аэропортов и транспортных хабов, железных дорог, автодорог, мостов, обходов крупных городов и участков водных путей), создание туристского продукта с учетом природного, этнического, культурного разнообразия российских регионов".

Планируется и развитие отдельных видов туризма, в том числе культурно-познавательного, детского, круизного, горнолыжного, делового и экологического.

Согласно планам, в результате реализации стратегии к 2035 году число внутренних туристических поездок на одного жителя увеличится более чем в два раза, а экспорт туруслуг – более чем в три раза. При этом инвестиции в отрасль, как предполагается, вырастут в три раза.