Цена красной рыбы в России растет из-за снижения улова

Стоимость рыбы семейства лососевых, выловленной на Дальнем Востоке, неуклонно растет, сообщает РБК. Цены на кету в центральной части России в сравнении с прошлым годом взлетели на 47%, а на горбушу – на 30%.

Стоимость кеты подскочила до 250 рублей за килограмм (на Дальнем Востоке – до 210 рублей), горбуши – до 155 рублей.

Тенденцию подтвердила директор по связям с общественностью и государственными органами "Ленты" Мария Филиппова. Она уточнила, что за год закупочная стоимость красной рыбы поднялась.

Эксперты связывают это со снижением улова. К 17 сентября на Дальнем Востоке, по данным Росрыболовства, выловлено около 458 тысяч тонн лососевых. Годом ранее этот показатель к концу сентября был на уровне 645 тысяч тонн.