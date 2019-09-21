Жители Горного Алтая дистанционно подарили мошенникам 12 млн рублей

Жители Республики Алтай в 2019 году 305 раз становились жертвами мошенников, которые через мобильную связь или интернет-сайты получали доступ к средствам с банковских карт потерпевших, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В общей сложности таким образом злоумышленники похитили у граждан 12 млн рублей. Для этого аферисты использовали 299 номеров, 57 счетов, 47 сайтов и 5 платежных систем. По каждому из случаев возбуждены уголовные дела.

Полицейские отмечают, что за последние годы добились существенного прогресса в расследовании подобных афер. Если раньше раскрывалось только 10% подобных дел, то теперь – около трети.