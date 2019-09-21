Детсады, школы и больницы Барнаула готовы к отопительному сезону

Все социально значимые учреждения краевой столицы полностью готовы к старту отопительного сезона, заявил первый заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата Вячеслав Франк.

Работы по подготовке жилых домов идут немного быстрее, чем в прошлом году. По данным на 18 сентября, были получены паспорта готовности 2406 многоквартирных жилых домов, что составляет 85,4% от их общего числа. Это на 2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Глава аппарата напомнил, что в этом году на подготовку к холодам выделено втрое больше средств, чем годом ранее.

"Если в 2018 году на подготовку к зиме было затрачено 624 миллиона рублей, то в текущем году объем вложений увеличился более чем в три раза и превысил 2 миллиарда рублей", – цитирует слова Франка пресс-центр городской администрации.

По его словам, столь масштабное увеличение финансирования связано с тем, что из сложностей предыдущего года были сделаны выводы.