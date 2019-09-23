Кудрин объяснил Шойгу свою позицию по "большим расходам" на оборону России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин после интервью министра обороны Сергея Шойгу объяснил в своем Twitter позицию по вопросу больших трат на оборону, которую он якобы озвучил ранее.

Шойгу в интервью "Московскому комсомольцу" попросили прокомментировать тот факт, что Кудрин периодически критикует уровень расходов на оборону России. Якобы по мнению главы Счетной палаты такие траты являются неподъемными для страны и тормозят ее экономику. Шойгу, отвечая на вопрос, посоветовал экономистам думать над маленькими доходами, а не большими расходами. Тем более, как он напомнил, речь идет о будущем России.

Почитал СМИ и удивился. Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель — эффективность.https://t.co/9FuLT1G5SG pic.twitter.com/W8AP2Dd5Ro — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 22 сентября 2019 г.

Кудрин, комментируя слова Шойгу, написал, что был удивлен не столько ответу министра, сколько самому вопросу.

"Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель – эффективность", – написал Кудрин, подразумевая, что он и не говорил о слишком больших расходах.

Также Кудрин опубликовал график расходов, согласно которому траты на оборону снизились с 4,4% ВВП в 2016 году до 2,7% в 2018 году.

Кудрин неоднократно критиковал траты на оборону. К примеру, еще в феврале 2011 года он рассказывал, что военные расходы губят медицину и образование. Тогда эта позиция, как отмечал сам Кудрин, вызвала конфликт с Дмитрием Медведевым, который руководил страной в те годы.