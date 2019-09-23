Две боевые машины разбились при десантировании на учениях "Центр – 2019"

Две боевые машины упали на землю во время десантирования на учениях "Центр – 2019", сообщает РБК.

Инцидент произошел в Оренбургской области 20 сентября. Технику ВДВ десантировали из самолетов ИЛ-76, но из-за неисправности парашютных систем две машины разбились.

Боевые машины ВДВ разбились на учениях в Оренбургской области.

В Минобороны РФ заявили, что ЧП произошло из-за неисправности парашютов. pic.twitter.com/5b94DSCnQi — Пятый канал Новости (@5tv) 22 сентября 2019 г.

Десантирование техники проходило без экипажей, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. Комиссия ВДВ выясняет подробности происшествия.