Гарри Поттеру не снилось. В барнаульской школе с 1-го класса учат на инженеров

Тут ступа с Бабою-ягой летит по четко заданной траектории, вместо батареек используют фрукты, и во время каникул коридоры полны учеников, потому что дома им скучнее, чем здесь. А конкурс в первый класс в 2019 году был почти такой же, как в некоторые институты. Родители готовы возить сюда детей из отдаленных уголков Барнаула и пригорода. И все это – обычная городская школа. МДОУ СОШ № 53 на Потоке, где третий год реализуется проект "Школа раннего профессионального самоопределения".

В инженеры с первого класса

"Мы помогаем детям определиться с призванием и будущей профессией", – рассказывает о проекте директор школы Юлия Галкина.

Сегодня профориентация подростков на очень слабом уровне, напоминает Галкина. И школьники часто выбирают не те вузы и не те профессии, которые им действительно по душе.

"В результате в вуз приходит не мотивированный на профессию студент, который порой даже не имеет представления, где будет работать и чем ему придется заниматься в жизни. Поэтому банальна история, когда потратив четыре года на получение "не того" образования, молодой человек идет работать совсем по другой специальности. Наш проект "Школа раннего самоопределения" дает возможность ученику пройти профессиональные пробы, чтобы он еще в школе мог понять, что, например, технические специальности – это его призвание. Тогда он будет с удовольствием заниматься в вузе, а предприятие получит мотивированного сотрудника", – рассказывает директор.

Три года назад в 53-й школе были созданы инженерно-технологические классы, где дети с пятого класса более глубоко стали изучать математику, физику, информатику, занимались программированием и исследованием. Занятия проводили преподаватели техуниверситета и специалисты Сибирской генерирующей компании, возили на экскурсии. В итоге интерес пятиклассников к учебе подскочил настолько, что младшим классам стало очень завидно.

"Тогда родители обратились ко мне с просьбой уже с начальной школы ввести маленькие профессиональные пробы. И на сегодня инженерно-технологические классы у нас открыты с первого класса. И конкурс в этот класс в этом году просто зашкаливал. Почти как в институт", – рассказывает директор.

Ребята сами разработали себе школьную форму. У них свой флаг и свой гимн, своя эмблема. А в октябре для тех, кто поступил в эти классы, проходит большой праздник – посвящение в инженеры.

Гарри Поттеру и не снилось

В прошлом году ученица 6-А класса 53-й школы Мария Арчибасова заняла третье место на международном инженерном форуме в Бийске. Она стала самой маленькой участницей: форум рассчитан на студентов. Барнаульская школьница покорила жюри летающей ступой Бабы-яги.

И это не единственное изобретение школьников, которое в хорошем смысле шокирует преподавателей. Дети по-новому изобретают водопровод, фруктовые батарейки и многое другое.

"Детям интересна практика. Важно показать, как практически это работает на уровне опытов, экспериментов, чтобы ребенок смог делать что-то своими руками и получить от этого результат. Когда ребенок что-то изобретает сам, подключаются все виды знаний: законы физики, математики, аэродинамики. И это самое лучшее обучение. Обучение, интерес к которому не упадет никогда. Обучение, которое дает потрясающие результаты", – рассказывает директор школы.

Поддерживать интерес у детей помогает и оборудование: "Благодаря СГК сегодня мы имеем просто уникальный кабинет физики с новейшей мебелью и обстановкой, с замечательным оборудованием, которое помогает привлечь интерес ребят к таким сложным предметам как физика и астрономия", – говорит директор.

Но и это еще не все: в октябре для ребят в 53-й школе откроется технологический комплекс, подобных которому нет в Барнауле. Это новый совместный проект школы с Сибирской генерирующей компанией. Компания приобрела для подопечных шесть передвижных лабораторий по информатике, биологии химии, математике, робототехнике и программированию. А еще – зимний сад, который будет приобщен к инженерно-технологическому комплексу. Здесь ребята смогут выращивать всевозможные водоросли и растения, следить, как они приживаются в среде и помогают очищать водоемы и воздух.

Детям здесь действительно интересно учиться. "Они даже на каникулы уходить отказываются", – смеется Галкина.

Есть в школе даже своя волшебная комната со сказочным дизайном, который, пожалуй, и Гарри Поттеру не снился. Сюда можно прийти, чтобы поговорить с психологом или просто отдохнуть, расслабиться. Эту комнату школе подарила тоже СГК.

Просто волшебники

Сотрудничество школы и Сибирской генерирующей компании длится уже много лет.

Еще с открытия школы № 53 в 1960-м году шефство над ней взяла ТЭЦ-2. И в годы перестройки, и в сложные 90-е, и кризисные 2000-е, когда крупные компании отказывались от подшефных детских организаций, ТЭЦ, а потом и Сибирская генерирующая компания, продолжали оказывать поддержку своим подопечным. Около восьми лет назад родился первый совместный проект "Школа – вуз – трудоустройство". Предполагалось, что школа будет растить кадры для энергетики региона, но проект перерос себя, к тому же подключился новый партнер – АлтГТУ. И три года назад возник новый проект "Школа раннего профессионального самоопределения", в рамках которого были открыты инженерно-технологические классы, где детей знакомят со всем разнообразием технических профессий.

"Потому что инженерные специальности это не только энергетика. Наши ребята знакомы со всеми направлениями, которые есть в вузе. Они и бумагу варили, и сыр, и химичили", – рассказывает директор. Она подчеркивает, что сегодня Алтайский край столкнулся с проблемой дефицита инженерных кадров и только правильно выстроенная работа со школьниками и их заинтересованность поможет получить региону и предприятиям мотивированных сотрудников.

"И в этом отношении СГК не просто нас поддерживают – они ни разу не отказали нам ни в одной нашей просьбе. Сегодня такое меценатство дорогого стоит", – говорит Галкина.

На новые рубежи

Сегодня в инженерно-технологических классах 53-й школы обучаются около 200 детей.

Помимо общеобразовательной программы дети изучают 3D-моделирование, робототехнику, инженерную графику. Для них проводят дополнительные курсы по математике, технологии решения исследовательских задач.

Как минимум дважды в год школьники участвуют в исследовательских квестах, во время которых демонстрируют свои изобретения.

Самые старшие участники проекта – девятиклассники. К ним в этом году особое внимание: они будут сдавать государственные экзамены и им предстоит показать на деле свои знания и навыки.

Впрочем, за итоги учителя не беспокоятся. "За три года, что развивается проект, абсолютно все дети показывают очень хорошие результаты в учебной деятельности. Думаю, что благодаря развитию инженерно-технологического направления мы выйдем на совершенно новые рубежи", – уверена Галкина.

Добавим, помимо инженерно-технологических классов в 53-й школе есть и классы юридической подготовки, где с детьми занимаются педагоги из БЮИ. А также общеобразовательные классы. То есть каждый ребенок может выбирать и учиться там, где ему это действительно интересно.

Юлия Галкина: "Я абсолютно согласна с тем, кто сказал, что на самом деле, чтобы уничтожить человечество не обязательно изобретать новые виды оружия. Достаточно уничтожить образование. При уничтоженном образовании будут выходить инженеры, у которых будут рушиться здания, врачи, у которых будут умирать пациенты. И итог этого катастрофичен. Поэтому мы очень рады, что у нас есть такая большая поддержка со стороны СГК. Это просто огромная стратегическая прозорливость руководства компании – вкладывать в подрастающее поколение и понимать, что наша завтрашняя старость зависит от сегодняшних детей!"