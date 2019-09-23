Алтайских полицейских поблагодарили за поиски сумочки, оставленной в туалете

Полицейские оперативно раскрыли кражу женской сумочки с деньгами, задержали подозреваемую и вернули похищенное владелице, сообщают в региональном МВД.

Женщина направлялась в Славгород и забыла сумочку в общественном туалете в Хабарском районе. Пропажу она обнаружила только тогда, когда прибыла по месту назначения. Жительница Алтайского края обратилась в полицию и сообщила обстоятельства происшествия.

Полицейские из Славгорода передали информацию своим коллегам, и преступление было оперативно раскрыто. Оказалось, что женщина оставила сумочку в общественном туалете, где ее забрала сотрудница учреждения. 17 тысяч рублей, находившиеся в сумке, женщина присвоила себе, а сам аксессуар выбросила.

Полицейские в полном объеме вернули похищенное потерпевшей.

В своем обращении жительница Славгорода выражает "огромную благодарность полицейским Хабарского района и просит передать им большое человеческое спасибо".